В годовщину полномасштабного вторжения, 24 февраля, в США объявили о новом пакете военной помощи для Украины в размере 2 млрд долларов.

Об этом говорится на сайте Пентагона.

В него войдут:

Боеприпасы к Himars;

155-мм снаряды;

Боеприпасы для ракетных систем с лазерным наведением;

Беспилотники CyberLux K8, Switchblade 600, Altius-600 и Jump 20.

Оборудование для обнаружения БПЛА и средств радиоэлектронной борьбы;

Оборудование для разминирования;

Защищенное вспомогательное оборудование связи;

Финансирование обучения, технического обслуживания и поддержки.

С начала российского вторжения Соединенные Штаты предоставили Украине военную помощь на 30,4 миллиарда долларов.

Ранее мы писали, что Испания передаст Украине до десяти танков Leopard 2 после обучения военных.

Война в Украине продолжается уже 366-й день. Мы следим за новостями 24 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 365-го дня войны. Наступательные действия РФ продолжаются на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. В украинском Оперативном командовании "Север" предупредили о подготовке противником провокаций к годовщине вторжения. Зафиксировано движение военной техники без знаков различия у границы с Черниговской областью.

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