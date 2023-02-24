Украина получит новый пакет военной помощи от США на сумму 2 млрд долларов. Фото: Генштаб ВСУ

В годовщину полномасштабного вторжения, 24 февраля, в США объявили о новом пакете военной помощи для Украины в размере 2 млрд долларов.

Об этом говорится на сайте Пентагона.

В него войдут:

  • Боеприпасы к Himars;
  • 155-мм снаряды;
  • Боеприпасы для ракетных систем с лазерным наведением;
  • Беспилотники CyberLux K8, Switchblade 600, Altius-600 и Jump 20.
  • Оборудование для обнаружения БПЛА и средств радиоэлектронной борьбы;
  • Оборудование для разминирования;
  • Защищенное вспомогательное оборудование связи;
  • Финансирование обучения, технического обслуживания и поддержки.

С начала российского вторжения Соединенные Штаты предоставили Украине военную помощь на 30,4 миллиарда долларов. 

новый пакет помощи для Украины

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