Боеприпасы к Himars, беспилотники и снаряды. США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $2 млрд
В годовщину полномасштабного вторжения, 24 февраля, в США объявили о новом пакете военной помощи для Украины в размере 2 млрд долларов.
Об этом говорится на сайте Пентагона.
В него войдут:
- Боеприпасы к Himars;
- 155-мм снаряды;
- Боеприпасы для ракетных систем с лазерным наведением;
- Беспилотники CyberLux K8, Switchblade 600, Altius-600 и Jump 20.
- Оборудование для обнаружения БПЛА и средств радиоэлектронной борьбы;
- Оборудование для разминирования;
- Защищенное вспомогательное оборудование связи;
- Финансирование обучения, технического обслуживания и поддержки.
С начала российского вторжения Соединенные Штаты предоставили Украине военную помощь на 30,4 миллиарда долларов.
Ранее мы писали, что Испания передаст Украине до десяти танков Leopard 2 после обучения военных.
Война в Украине продолжается уже 366-й день. Мы следим за новостями 24 февраля в своем онлайне.
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