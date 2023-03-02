США не передают Украине разведданные для нанесения ударов по территории России.

Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер на брифинге.

"Что я могу сказать уверенно, так это то, что утверждения, будто США передают разведывательные или иные данные украинской стороне для нанесения ударов по объектам внутри территории России, являются нонсенсом", - сказал Райдер.

Он добавил, что "США не находятся в состоянии войны с Россией и не ищут этой войны".

"Наши усилия сфокусированы исключительно на оказании поддержки Украине в ее самообороне", - подчеркнул представитель Пентагона.

В декабре британская газета The Times написала, что США больше не настаивают на том, чтобы ВСУ не наносили ударов по российской территории, так как меньше опасаются эскалации со стороны Москвы.

Однако вскоре Администрация президента США Джо Байдена опровергла данные The Times.

Эскалация военного конфликта в Украине не отвечает интересам Соединенных Штатов, поэтому они не будут подталкивать Киев к операциям внутри России, заявили тогда в Белом доме.