Лоббисты в сфере ВПК в США стали получать огромные прибыли после начала войны в Украине.

Об этом пишет The Guardian.

После начала российского вторжения 25 зарегистрированных агентов согласились представлять интересы Украины на безвозмездной основе. (До войны такую помощь Украине оказывали 11 компаний).

"Хотя многие из этих безвозмездных лоббистов могут заниматься этой работой исключительно из солидарности с Украиной, у некоторых фирм, работающих на Украину бесплатно, есть дополнительный стимул", - пишет издание.

Так, лоббистская и коммуникационная фирма BGR Government Affairs в мае прошлого года начала безвозмездно работать на Украину.

В 2022 году BGR заработала более полумиллиона долларов, лоббируя интересы подрядчиков Пентагона.

В частности, компания Raytheon, заплатившая BGR 240 тыс. долларов за лоббирование её интересов, уже получила более 2 млрд долларов по государственным контрактам, связанным с войной в Украине.

Ранее министр армии США Кристин Вормут в Центре стратегических и международных исследований заявила, что война в Украине решится сама собой в следующий год или два.

Тем временем война в Украине продолжается уже 372-й день. Мы следим за новостями 2 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 371-го дня войны. Ночью по Украине была атака "Шахедов", все четыре дрона были сбиты над Полтавской областью. В ВСУ предупредили, что в течение двух суток враг может совершить массированную ракетную атаку. Украинский институт будущего сообщил, что РФ может начать свое новое наступление в первой половине марта либо в мае-июне.

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