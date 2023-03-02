Орбан призвал создать европейский аналог НАТО без США
Премьер Венгрии Виктор Орбан вернулся к своей давней идее и снова предложил создать европейский аналог НАТО без США.
Об этом сообщает Die Weltwoche.
Издание приводит слова премьера-министра Венгрии о том, что страны ЕС должны быть в состоянии обеспечить свою безопасность, не полагаясь на помощь Соединенных Штатов.
"Европейское НАТО было бы решением. Я предлагал это еще в 2012 году", – заявил Орбан.
Он отметил, что на позицию Европы по войне России в Украине серьезное влияние оказывают США, поэтому ЕС теряет свою идентичность "в эмоциональном и интеллектуальном планах".
"Запад утратил способность объединять мир ради одного дела, а многие страны хотят скорейшего урегулирования конфликта в Украине", – заявил Орбан.
Ранее Венгрия отложила ратификацию заявок Финляндии и Швеции на вступление в НАТО.
"До того, как Швеция и Финляндия присоединятся к НАТО и станут союзниками, правительство Венгрии хочет знать, почему они клеветали на нас", - сказал руководитель аппарата премьер-министра Венгрии Гергели Гуляш.
Также Орбан заявил, что Венгрия поддерживает план Китая по мирному урегулированию в Украине.