Премьер Венгрии Виктор Орбан вернулся к своей давней идее и снова предложил создать европейский аналог НАТО без США.

Об этом сообщает Die Weltwoche.

Издание приводит слова премьера-министра Венгрии о том, что страны ЕС должны быть в состоянии обеспечить свою безопасность, не полагаясь на помощь Соединенных Штатов.

"Европейское НАТО было бы решением. Я предлагал это еще в 2012 году", – заявил Орбан.

Он отметил, что на позицию Европы по войне России в Украине серьезное влияние оказывают США, поэтому ЕС теряет свою идентичность "в эмоциональном и интеллектуальном планах".

"Запад утратил способность объединять мир ради одного дела, а многие страны хотят скорейшего урегулирования конфликта в Украине", – заявил Орбан.

Ранее Венгрия отложила ратификацию заявок Финляндии и Швеции на вступление в НАТО.

"До того, как Швеция и Финляндия присоединятся к НАТО и станут союзниками, правительство Венгрии хочет знать, почему они клеветали на нас", - сказал руководитель аппарата премьер-министра Венгрии Гергели Гуляш.

Также Орбан заявил, что Венгрия поддерживает план Китая по мирному урегулированию в Украине.