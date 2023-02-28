Расширение помощи НАТО Украине невозможно без риска эскалации, но для альянса победа России несет большие риски.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время визита в столицу Финляндии Хельсинки, передает NDTV.

Он также заявил, что Украина станет членом альянса в "долгосрочной перспективе" но подчеркнул, что насущная проблема заключается в том, чтобы она остается независимой страной перед лицом российского вторжения.

"Союзники по НАТО договорились, что Украина станет членом нашего альянса, но в то же время это долгосрочная перспектива", - сказал он.

Напомним, ранее Столтенберг заявил, что НАТО должен быть готов к длительному противостоянию с РФ.

Также сообщалось, что Столтенберг пригласил Зеленского на июльский саммит НАТО в Вильнюсе.

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