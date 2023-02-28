Йенс Столтенберг считает, что в Украина в будущем станет членом НАТО. Скриншот из видео

Расширение помощи НАТО Украине невозможно без риска эскалации, но для альянса победа России несет большие риски.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время визита в столицу Финляндии Хельсинки, передает NDTV.

Он также заявил, что Украина станет членом альянса в "долгосрочной перспективе" но подчеркнул, что насущная проблема заключается в том, чтобы она остается независимой страной перед лицом российского вторжения.

"Союзники по НАТО договорились, что Украина станет членом нашего альянса, но в то же время это долгосрочная перспектива", - сказал он.

Напомним, ранее  Столтенберг заявил, что НАТО должен быть готов к длительному противостоянию с РФ.

Также сообщалось, что Столтенберг пригласил Зеленского на июльский саммит НАТО в Вильнюсе.

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