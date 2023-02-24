Президент Украины Владимир Зеленский приглашен на саммит НАТО, который состоится в Вильнюсе 11-12 июля.

Об этом сообщил генсек Альянса Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в эстонском Таллине, трансляция велась в твиттер-аккаунте главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

"Я пригласил президента Зеленского посетить саммит НАТО в июле. Я очень надеюсь, что он сможет быть там лично, но, конечно, это зависит от ситуации, поскольку после полномасштабного вторжения в эту страну идет серьезная война", - заявил Столтенберг.

Напомним, ранее посол Украины в Литве Петр Бешта сообщал о намерении президента Украины Владимира Зеленского лично присутствовать на летнем саммите НАТО. Однако для визита Зеленского требовалось специальное приглашение со стороны Альянса, потому что Украина не является членом НАТО.

Напомним, в НАТО считают, что в своем послании к Федеральному собранию 21 февраля президент РФ Владимир Путин дал понять, что готовится к новой войне.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что сейчас приоритетом для Альянса является не членство Украины, а помощь ей с тем, чтобы она победила в полномасштабной войне против России. Он также отметил, что Альянс должен быть готов к длительному противостоянию с РФ.

Также в НАТО видят признаки подготовки Китая к поставкам оружия в Россию.