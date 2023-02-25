Венгрия перенесла голосование по ратификации заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО по меньшей мере до 21 марта. Ранее оно было запланировано на 1 марта.

Об этом заявил руководитель аппарата премьер-министра Венгрии Гергели Гуляш, пишет Portfolio.

По его словам, парламент может проголосовать за ратификацию вступления в НАТО Финляндии и Швеции в конце марта.

"До того, как Швеция и Финляндия присоединятся к НАТО и станут союзниками, правительство Венгрии хочет знать, почему они клеветали на нас", - сказал Гуляш.

Он добавил, что в правящей партии "Фидес" есть группа депутатов, которые хотят дополнительных переговоров со Швецией и Финляндией перед согласованием их вступления и диалога "о том, как они видят свою роль после вступления в НАТО". По его словам, суть претензий этих депутатов сводится к тому, что они хотят "больше уважения к Венгрии" при решении некоторых внутриевропейских вопросов. Также он отметил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан попросил поддержать членство двух стран в Североатлантическом Альянсе.

До последнего времени Венгрия, в отличие от Турции, не выдвигала никаких требований к Швеции и Финляндии в связи со вступлением в НАТО. Сначала ратификацию в Будапеште ожидали к концу 2022 года, а затем после возвращения парламента с рождественских каникул. То есть ее переносят уже четвертый раз.

Напомним, недавно глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что парламент Турции "в нынешних условиях" не будет ратифицировать протокол по членству Швеции и Финляндии в НАТО.

Ранее мы писали, что Турция будет блокировать вступление Швеции в НАТО до выполнения всех требований.

Также "Страна" рассказывала, что Финляндия хотела бы вступить в НАТО вместе с Швецией, но не будет ее дожидаться, если Турция заблокирует заявку Стокгольма.