Принятие Украины в НАТО может привести альянс ко вступлению в войну согласно 5-й статье устава организации. Эта статья требует от блока давать военный ответ в случае агрессии в отношении одного из членов альянса. Поэтому принять Украину в НАТО будет "трудно".

Об этом заявила экс-госсекретарь США Кондолиза Райс в интервью телеканалу CBS News.

"Это будет трудно сделать из-за статьи 5 договора: нападение на одного является нападением на всех участников НАТО. Но я думаю, что мы видим, что Украина де-факто стала очень сильным союзником НАТО. И я ожидаю, что это будет продолжаться. Потому что я думаю, что некоторая форма договоренностей по безопасности с Украиной будет необходима в будущем. Вероятно, сейчас стоит начать работать над этим. Что мы точно знаем, так это то, что само НАТО защищено. Часть территории, которая не была защищена, была Украина, и это говорит о том, что в центре Европы остается вакуум. И поэтому, что бы мы ни сделали, а я сомневаюсь, что это будет 5-я статья, мы должны убедиться, что этого вакуума в будущем не будет", - сказала Райс.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что расширение помощи НАТО Украине невозможно без риска эскалации, но для альянса победа России несет большие риски.

Несмотря на подобные многочисленные заявления западных политиков глава Офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что Украина может вступить в НАТО раньше, чем в Евросоюз.