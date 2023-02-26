Украину следует принять в НАТО сразу же после окончания войны, но не в коем случае не раньше.

Такую мысль высказал новоизбранный президент Чехии Петр Павел в интервью "Суспільному".

Именно война - главное сейчас препятствие на пути Украины в Альянс.

"С точки зрения международного права, как только Украина станет членом НАТО, находясь все еще в конфликте, Альянс станет стороной этого конфликта. Можно только представить, насколько масштабным будет тогда конфликт между НАТО и Россией, скорее всего, даже с применением ядерного оружия. Поэтому нам нужно дождаться окончания войны и восстановления суверенитета Украины. После чего и встанет вопрос членства в НАТО", – объяснил Павел.

В остальном, преград для вступления Украины в НАТО он не видит. Чтобы стать членом блока, страна должна иметь с остальными его членами общие ценности и долгосрочные интересы, техническую совместимость и разделять политическую волю в этом вопросе. По мнению Павела, Украина уже "выполнила домашнее задание" по технической совместимости и полностью отвечает требованиям НАТО в вопросах ценностей и долгосрочных стратегических интересов.

Ранее глава ОПУ Андрей Ермак заявил, что Украина будет добиваться гарантий безопасности и членства в НАТО, чтобы не допустить повторения масштабной агрессии в будущем. При этом он считает, что Украина может стать членом НАТО раньше, чем членом ЕС.

Напомним, война в Украине продолжается уже 368-й день. Мы следим за новостями 26 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 367-го дня войны. Российская армия усилила атаки в направлении Бахмута, два дня подряд шли мощные обстрелы Авдеевки. Президент Франции сообщил, что едет в Китай, визит состоится в начале апреля.

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