Во Франции не исключили возможность передачи Украине истребителей Mirage своих военно-воздушных сил. Пилотов могут обучить в Польше.

Об этом сообщает ВMFTV.

По данным телеканала, сенатор спросил министра обороны Франции Себастьяна Лекорню о передаче Украине 12 списанных и поставленных на хранение летом прошлого года истребителей Mirage 2000-C.

Еще одна сенатор спросила о возможных учениях украинских пилотов в Польше.

Лекарню не подтвердил ни передачу самолетов, ни подготовку пилотов. При этом министр сказал, что "с украинцами ведутся переговоры о самолетах и обучению". Он также напомнил слова президента Франции Эмманюэля Макрона, что никаких табу у страны нет.

Ранее мы писали, что Франция поставит в Украину радары для систем ПВО в мае.

Также сообщалось, что Франция передала Украине новейшие противотанковые ракетные комплексы Akeron.

Кроме того, мы писали, что Макрон говорил, что страны Запада будут наращивать помощь Украине, чтобы ВСУ могли перейти в контрнаступление.