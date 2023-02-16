Франция отправляет в Украину первую партию из 14 боевых бронированных машин AMX-10RC.

Об этом сообщило французское издание Forces Operations со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что украинские экипажи уже прошли программу обучения этим машинам. Их тренировали французские инструкторы в кавалерийской школе Сомюра.

AMX-10RC - французский тяжелый бронеавтомобиль, часто классифицируемый также как колесный танк. Он оснащен 105-мм пушкой, которая представляет опасность для основных танков. Серийное производство AMX-10RC осуществлялось с 1976 по 1994 год. Основным их недостатком называют слабое бронирование.

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