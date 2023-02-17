Франция передала Украине противотанковые ракетные комплексы 5 поколения "Akeron", хотя до этого об этом не сообщали.

Об этом заявил вице-президент Комиссии по национальной обороне и Вооруженным силам Франции Жан-Луи Тьерио, которого цитирует Opexnews.

Akeron MP - французская противотанковая управляемая ракетная система пятого поколения. Поступила на вооружение в 2017 году.

ПТРК разработан MBDA France и предназначен для замены "MILAN" и FGM-148 "Javelin" американского производства.

Предназначен для пехоты (является переносным зенитно-ракетным комплексом), а также для установки на боевые машины и имеет дальность стрельбы до 5 км.

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