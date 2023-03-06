В понедельник, 6 марта, в Украине идет уже 376-й день войны с РФ.

Подробнее о том, что происходило вчера, - читайте в итогах за 5 марта.

Хроника новостей за сегодня - ниже. Материал обновляется.

6 марта

08.00 За 5 марта россияне убили 1 жителя Донбасса — в Бахмуте.

Еще 5 человек в области получили ранения.

Об этом сообщает Павел Кириленко.

07.55 Информация об обстрелах в Николаевской области за минувшие сутки.

Вчера, 5 марта, в 13:15 и сегодня утром, 6 марта, в 6:42 враг наносил артиллерийские и минометные обстрелы по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет.

В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

07.35 Ночью россияне атаковали Днепропетровскую область четырьмя беспилотниками.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Военные из Южного командования "Схiд" уничтожили все вражеские дроны. Вероятно, это были Shahed.

Утром военные РФ ударили по Никопольщине из тяжелой артиллерии. Под ударом были Красногригорьевская громада и Никополь. Последствия атак выясняются. Предварительно – без жертв.

07.10 Главное из сводки Генштаба:

1. РФ основные усилия сосредотачивает на ведении наступления на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки ВСУ отбили там более 95 атак в районах Белогоровки и Невского Луганской области и Железнянского, Дубово-Василовки, Орехово-Василовки, Бахмута и Ивановского Донецкой области.

2. За прошедшие сутки противник нанес 27 авиационных и 4 ракетных удара. Совершил более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

3. На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется, на отдельных участках пытается создать условия для перехода в наступление.

4. В Волновахе Донецкой области захватчики обустроили базу восстановления поврежденной техники на фондах местного профессионального технического училища. Студентов принудительно вовлекают в ремонтные работы.

06.45 Сегодня в Запорожье объявлен День траура по погибшим от ракетного удара РФ, который произошел 2 марта. В результате погибли 13 человек.

06.30 В Никопольском районе Днепропетровской области тревога из-за угрозы артобстрела.