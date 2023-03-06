Антикоррупционная силовая вертикаль в Украине снова подвергается критике. Ей это не впервой. Но случай, о котором пойдет речь, показательный.

Выстроенную по требованиям и при помощи Запада систему борьбы с коррупцией в стране критикуют люди из прозападных же кругов.

Волну претензий подняла история с подозрениями экс-председателю правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву и бывшему министру инфраструктуры Андрею Пивоварскому.

И Коболев, и Пивоварский считались реформаторами, которые (особенно Коболев) имели тесные отношения с Западом. И в среде, которая связана с западными посольствами и структурами, они были весьма популярны. А экс-главу НАК так вообще считали чуть ли не культовой фигурой и образцом "настоящего реформатора, эффективного управленца-технократа".

И вот теперь на них заведены дела антикоррупционными органами, что частью прозападных кругов воспринято как самая настоящая "зрада".

Ситуация эта очень показательна относительно подходов, которые применяет Запад в Украине, а потому стоит ее разобрать подробнее.

Удары по штабам

Мы писали о недавнем резонансном решении апелляции Высшего антикоррупционного суда (ВАКС), назначившей бывшему главе "Нафтогаза" Коболеву по делу о его премии за победу над "Газпромом" залог в размере более 229 млн грн.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обвиняют Коболева в злоупотреблении служебным положением, так как сумма премии - 10 млн долларов или 261 млн грн по тогдашнему курсу значительно превысила нормативно определенный размер подобных денежных вознаграждений - 37,48 млн грн.

Собственно, как утверждают в НАБУ, сумма залога для Коболева - это разница (надо понимать, с оглядкой на скачки курса) между фактически выплаченной премией и стандартным максимальным поощрением.

По мнению следствия, случай Коболева подпадает под действие части 5 статьи 191 Уголовного кодекса (УК) "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением", которая предусматривает тюремное заключение от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет и с конфискацией имущества.

На сбор залога суд выделил Коболеву пять дней (до вечера 5 марта, как утверждает сам обвиняемый).

Кроме того, согласно судебному решению, подозреваемый должен прибывать по первому вызову к ведущим его дело детективам НАБУ, прокурору САП и в ВАКС, не уезжать из Киева без разрешения следствия или суда, сообщать об изменении места проживания, не общаться с другими подозреваемыми и свидетелями по делу, сдать загранпаспорт.

Группа поддержки Коболева была в полном шоке от такого решения, особенно с учетом того, что ВАКС, рассматривая дело Коболева в первой инстанции, отказал обвинению в аресте экс-главы НАК, не определив ему вообще никакой меры пресечения.

Сам экс-глава "Нафтогаза" утверждает, что не может заплатить залог в силу якобы "заблокированных банками личных счетов". Однако после обнародования решения апелляции возникла группа поддержки Коболева, объявившая сбор средств на залог.

В числе ее заметных участников - жена Коболева Светлана Панаиотиди, глава одной из ведущих в Украине инвесткомпаний Concorde Capital, Игорь Мазепа, а также партия "Демократическая сокира", которую в политкругах связывают с Коболевым, хотя в политсиле эту связь опровергают.

Сбор денег для залога Коболеву, впрочем, вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях.

"Сначала председатель правления государственного "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев получает премию – $10 млн. Затем - получает еще и "компенсацию" за досрочное увольнение - $12 млн. Итого – это $22 млн. А потом, когда Высший антикоррупционный суд назначает ему залог размером в каких-то несчастных $5,7 млн, то вся страна вместо помощи своей армии во время войны собирает деньги на залог для этого выдающегося государственного менеджера... который за все годы своего руководства" "Нафтогазом", несмотря на рыночные цены на газ, не увеличил собственную украинскую добычу газа ни на один кубометр! Напротив, добыча уменьшалась от 1.5% до 6% каждый год. Гениально!", - написал журналист Егор Чечеринда.

Одновременно с судебным процессом над Коболевым НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему министру инфраструктуры, нынешнему СЕО компании WOG Андрею Пивоварскому в нанесении государству ущерба в размере, как утверждается в релизе НАБУ, более 30 млн долл.

По версии следствия, Пивоварский вместе со своими заместителем Владимиром Шульмейстером обеспечили принятие приказа, позволившего частным компаниям забирать себе половину портового сбора в порту "Южный", тогда как "по закону… это прерогатива госпредприятия "Ассоциация морских портов Украины" как пользователя акватории порта, принадлежащего государству".

Действия бывших должностных лиц квалифицированы по части 2 статьи 364 УК "Злоупотребление властью или служебным положением", которая предусматривает лишение свободы сроком от 3 до 6 лет с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан (8500 - 17000 грн).

По оценке украинской версии журнала Forbes, одним из выгодоприобретателей приказа НАБУ считает компанию ТИС, у которой также есть причалы в "Южном". Совладелец и СЕО порта ТИС - Андрей Ставницер, тоже видная фигура в кругах, связанных с западными структурами.

Пивоварский был министром во втором правительстве Арсения Яценюка, созданном в конце 2014 года.

По данным "Страны", министерский портфель он получил по протекции тогдашнего главы Администрации президента Бориса Ложкина.

На своей странице в Фейсбуке Пивоварский напомнил, что процесс подготовки указа проходил в несколько этапов.

"Моя составляющая в осуществлении преступления состоит в выступлении на заседании Кабмина и фактическом подписании документа, который предварительно прошел согласование в заинтересованных (профильных) министерствах, проголосован членами правительства на его заседании и в дальнейшем заюстирован Минюстом", - отметил экс-министр.

С подозрениями в коррупции Пивоварский не согласен, утверждая, что его точка зрения не изменилась и после ознакомлениями с ходатайством НАБУ об избрании ему меры пресечения.

В защиту Пивоварского выступил и упомянутый выше Ставницер.

"8 лет этот приказ, принятый согласно требованиям закона, и прошедший 5 министерств, плюс тот же Кабмин, работал и привел в страну двух глобальных инвесторов и сотни миллионов долларов инвестиций", - написал Ставницер.

Позже он опубликовал еще один пост в защиту Пивоварского и Коболева: "раз уж у нас некоторые органы хотят ввести криминальную ответственность за коллегиальные, политические решения утвержденные министерствами и Кабмином (я про кейсы двух Андреев), может введем уголовную ответственность следователей за пидозры которые не оправдались в суде?".

На 6 марта назначено заседание ВАКС, который рассмотрит дело Пивоварского.

Еще одна резонансная история последнего времени - приговор, который вынес ВАКС бывшему руководителю аэропорта "Борисполь" Дыхне. ВАКС приговорил его к 5 годам лишения свободы, признав виновным по делу о коррупции в "Борисполе". Обвинение строилось все на той же части 2 статьи 364 УК. По мнению НАБУ, Дыхне в бытность и.о. руководителя аэропорта (в 2014-2017 годах) помог двум компаниям получить в аренду помещения на третьем этаже терминала D аэропорта по заниженной стоимости, без конкурса и в обход законной процедуры. Нанесенный ущерб бюро оценило в более 16,5 млн грн. Дыхне отказался признать себя виновным.

Правда, Дыхне прозападные круги никогда не считали "своим". Это топ-менеджер Коломойского, к которому на Западе отношение негативное.

А вот в отношении Коболева и Пивоварского кампания в их поддержку набрала большую силу.

Вот лишь несколько постов в Фейсбуке в их поддержку.

Экс-глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон написал, что с приходом Коболева в НАК его команда "активно внедряла западные бизнес-стандарты, делала компанию эффективной и прозрачной и активно боролась с коррупцией на всех уровнях".

"Андрей (Коболев - Ред.) моментально увольнял руководителей и сотрудников, если были обоснованные подозрения в коррупции. Было разрушено много схем… и возвращен контроль над важнейшими активами… Менялся не только "Нафтогаз", но и вся нефтегазовая отрасль. И "Нафтогаз" сознательно открывал рынок и отказывался от своего монопольного влияния на отрасль. Проект отделения "Оператора ГТС" - один из таких ярких примеров… Последние примеры преследования реформаторов: Коболев, Андрей Пивоварский, Писарук (Александр Писарук, первый замглавы НБУ в 2014-2019 г. - Ред.) - это мощный сигнал не идти работать на государство. А тем, кто уже пошел - лучше вообще ничего не делать, а просто имитировать активную работу", - написал Макогон на своей странице в Фейсбуке.

Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса по сути соглашается с последним тезисом. По его мнению, расследования в отношении Коболева, Пивоварского, а также вызовы на допросы гендиректора "Укрпошты" Игоря Смелянского - это "сигнал не соваться".

"И не думайте идти делать реформы. Потому что вы за это дорого заплатите", - написал Фурса на своей странице в Фейсбуке.

При этом он делает выпад против органов по борьбе с коррупцией.

"Кто выигрывает от таких системных действий, каждое из которых выглядит как бессмысленная ошибка? Украинские коррупционеры. Выигрывают от действий антикоррупционной инфраструктуры, которая должна создавать им проблемы, а не предоставлять преимущество… Было бы очень хорошо понять, кто ответственен за разрушение реформ и разрушение доверия. Это очень интересно тем людям, которые все эти годы поддерживали антикоррупционные органы, а сейчас стоят перед неминуемым признанием уже своей ошибки. Потому что если новые органы работают так же, как старые органы, то значит, все было зря", - полагает Фурса.

Свой против своего

То, от кого в данном случае исходят претензии к антикоррупционной вертикали, весьма важно. Коболев и Пивоварский относятся к прозападному крылу в украинском истеблишменте, как многие из их группы поддержки. Эта прослойка всегда поддерживала курс реформ, предлагавшийся Западом, в том числе и в части создания особых органов по борьбе с коррупцией.

НАБУ, САП и ВАКС, можно сказать, любимое детище западных партнеров, который задумывался, в том числе, и как эффективный инструмент влияния на политический и экономические классы Украины. Но работа антикоррупционных органов по представителям этой части прозападных кругов стала большим сюрпризом, причем, похоже, и для самих фигурантов расследований.

Это в принципе объясняет остроту реакции на действия борцов с коррупцией, особенно на решения ВАКС. Но на публичную критику уже отреагировало внутриукраинское антикоррурционные лобби, в том числе глава действующего на западные гранты Центра по борьбе с коррупцией Виталий Шабунин. Сейчас между этими группами развивается бурная дискуссия.

"Вынужден извиниться за публичную поддержку развития антикоррупционной вертикали. Я был уверен, что речь идет о наказании за коррупцию. То есть за использование государственных должностей для личной выгоды. Из комментариев Виталия Шабунина и Юрия Николова (журналист и основатель проекта "Наши гроши" - Ред.) я вижу, что речь идет о наказании за "нанесение ущерба стране". Как говорит Виталий в комментарии НВ, "правоохранительные органы действуют исключительно в рамках и методами, предусмотренными законом. Если закон нарушен (безотносительно к его справедливости), правоохранители обязаны действовать согласно УПК". В таких формулировках это просто механизм репрессий для всех на государственных должностях, кто пытается достигнуть результата, а не действует "исключительно в рамках и методами", - написал на своей странице в Фейсбуке исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский.

В комментарии к его посту пришел Шабунин, написавший, что автор-де переводит стрелки: если вопрос в законах, то это к другим институтам государства, которые законы пишут, а не к антикоррупционных органам.

"По форме ты прав, а по сути? Почему твоя система вместо того, чтобы сажать за доказанную коррупцию (как в кейсах Мартыненко (влиятельный бывший депутат нескольких созывов Николай Мартыненко - Ред.), судей в ассортименте) начала бить по тем, кто просто "причинил ущерб"?" - ответил ему Вышлинский.

Видимо, по следам этой дискуссии Шабунин опубликовал в своем телеграм-канале пост, в котором назвал критику в адрес антикоррупционной вертикали "правильной, более того - необходимой".

"Потому что [она] дает возможность исправить ошибки, которых не может ни быть, а значит - делает институты/правила более эффективными", - отметил активист.

Однако дальше он утверждает, что критика в адрес антикоррупционной вертикали уже напоминает "публичное ее уничтожение".

"Что является целью: отремонтировать проблему или снести институт? Если снести институт, то упомянутые производства (против Коболева, Пивоварского и Дыхне) будут расследовать БЭБ/ГБР (Бюро экономической безопасности / Государственное бюро расследований - Ред.), а судить Печерский суд. Если вы считаете, что так будет эффективнее/справедливее, то Банковая быстро реализует такую "реформу", - утверждает Шабунин.

Кто ведет НАБУ

Есть несколько версий по поводу этого неожиданного для многих направления активности НАБУ и прочих антикоррорганов.

Собеседник, близко знакомый с Коболевым, утверждает, что политического подтекста у ситуации с экс-главой НАК нет. Мол, сами детективы раскручивают этот дело, как "гончие, взявшие след". Тем более, что фабула дела по премии достаточно простая и задокументированная.

"У нас повторяется история с борьбой с коррупцией в Румынии, когда там органам дали карт-бланш, и они стали хватать за руку всех, до кого могли дотянуться, невзирая на чины и связи", - уверяет источник.

Собеседник, близкий к руководству парламентской фракции СН, также допускает такое объяснение.

"Судя по заявлениям из НАБУ, детективы почувствовали себя кем-то вроде ВЧК, робингудами, комиссией по морали, как говорится, в одном флаконе. Где-то они координируют действия с другими игроками, где-то нет. И вот работа кипит", - говорить источник.

Впрочем, он также допускает и другую версию.

"Детективы же не с улицы в НАБУ пришли. У них своя история работы, связи в правоохранительных органах. Через это на них можно влиять", - сказал собеседник без уточнений.

Политолог Руслан Бортник считает, что ситуация с подозрениями прозападным технократам может иметь политическую подоплеку.

"Это выглядит как элемент борьбы между частью окружения президента и частью же западных партнеров. Мы же видим регулярно атаки против главы ОП Ермака и некоторых его замов, и, возможно, последовал ответ на это. Или - приглашение к торгам", - комментирует политолог "Стране".

Он также напомнил, что Коболев не ведет публичную политическую деятельность, но в политкругах его связывают с разными партийными проектами, оппозиционными к президенту, что "могло стать дополнительным поводом надавить" на экс-главу НАК.

Тут, конечно, можно вспомнить, что еще с президентства Петра Порошенко в Коболеве видят потенциального премьер-министра. Хотя источник, близкий к руководству фракции СН, утверждает, что Коболев имеет якобы слишком низкий уровень поддержки в обществе, чтобы играть большие политические роли и снова претендовать на высокие должности.

Еще один интересный момент. Обвинению в адрес бывшего главы Мининфраструктуры Пивоварского по его министерскому профилю сопутствовало увольнение Александра Камышина с поста главы правления госкомпании "Укрзализныця", о чем также говорит группа поддержки Коболева и экс-министра. По одной из версий, инициатором отставки был вице-премьер по восстановлению Украины - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

К Камышину были серьезные претензии по части работы его компании, о которых "Страна" писала. Но такое совпадение, когда оба события затрагивают сферу инфраструктуры, которой сейчас занимается президентский фаворит и один из претендентов на премьерское кресло Кубраков, показательны.

Напомним, что мы уже ранее подробно анализировали причины, по которым было возбуждено уголовное дело против Коболева. В числе версий, называлась намерения НАБУ получить через Коболева показания против олигарха Игоря Коломойского (по делу "Укрнафты"), экс-президента Петра Порошенко и экс-премьера Арсения Яценюка. Также обсуждалась конспирологическая версия о том, что НАБУ на самом деле работает в связке с Офисом президента, с которым у Коболева в 2021 году был острый конфликт (кстати, по слухам, Коболева якобы заманили в Украину звонком из ОП, после чего ему и было предъявлено подозрение).

По еще одной версии, как уже писалось выше, никакой политической подоплеки в этом деле нет, а детективы НАБУ просто отрабатывают те дела, которые лежат на поверхности, по которым уже есть доказательная база и которые касаются непопулярных в народе лиц (а Коболев как раз к таковым и относится).

Источник в политических кругах считает, что вне зависимости от конкретных мотивов, которые привели к возбуждению дела против Коболева и Пивоварского этот случай очень показательный с точки зрения подходов Запада.

"В Украине переносят на Запад свои представления о жизни. Например, в Украине очень большое значение имеет кумовство, принцип "ты мне, я тебе". И некоторые активисты, бизнесмены, политики, госменеджеры и прочие думали, что если они во всем поддерживали западную линию и реформы, либо сами их осуществляли, то это гарантирует им на всю жизнь поддержку от Запада и иммунитет от преследований со стороны НАБУ и САП невзирая на все их "художества" и схематоз. То есть, они думали, что, как бы, стали с Западом "кумовьями". Но на Западе это так вообще не работает. Во-первых, там система госуправления и, особенно, силовых структур выстроена таким образом, чтоб минимизировать влияние на систему личных связей. Несмотря на это они, конечно, и на Западе играют роль, но далеко не такую как в Украине. Там довольно бездушная госсистема, которая может перемолоть любого. Во-вторых, если Западу и интересны какие-то люди в Украине, то только те, которые выполняют понятные функции и находятся при деле. Коболев им был, безусловно, интересен как глава НАК. Но теперь кто он такой? Тем более, что он далеко не безгрешен и был составной частью насквозь коррумпированной системы госуправления в Украине. Кроме того, такие дела как против Коболева в какой-то степени дисциплинируют прозападные круги, показывая им, что нужно все-таки меру знать. Это многим деятелям в Украине очень не нравится и потому они будут стараться переиграть ситуацию. Вполне возможно, что они теперь попытаются использовать назначение главой НАБУ Семена Кривоноса, которого уже связывают с Офисом президента. И Западу будет подаваться история, что "НАБУ потерял независимость и действует по указке с Банковой для расправы с неугодными". Но неизвестно - подействует ли это на США и ЕС, которые все время презентовали создание антикоррупционной вертикали в Украине как "успешный кейс" и потому не очень заинтересованы, чтоб кто-то эту успешность подвергал сомнению", - говорит источник.