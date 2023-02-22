НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-министру инфраструктуры Украины и его первому заместителю. Подозрение касается злоупотреблений, из-за которых государство понесло убытки более чем на 30 миллионов долларов.

Об этом говорится в телеграм-канале НАБУ.

Фамилии подозреваемых в тексте не называются, но, судя по указанной дате событий (лето 2015 года), речь идет об Андрее Пивоварском и Владимире Шульмейстере, которые в то время работали на соответствующих должностях.

В июле 2015 года чиновники обеспечили принятие приказа, согласно которому корабельный сбор с судов в морском порту "Южный" вместе с ГП "АМПУ" начали взимать и частные компании.

Отмечается, что одним из бенефициарных владельцев частных компаний оказался подозреваемый в коррупции в ПАО "ГПЗКУ". Он находится в розыске и под санкциями СНБО.

Ранее мы рассказывали, что детективы НАБУ вручили обвинительный акт депутату от "Европейской солидарности" Артуру Герасимову по делу о недекларировании недвижимости в Испании.

Также мы сообщали, что НАБУ и САП задержали на взятке в 50 тысяч долларов мэра и депутата одного из городов Одесской области.