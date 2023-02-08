Детективы НАБУ вручили обвинительный акт депутату от "Европейской солидарности" Артуру Герасимову по делу о недекларировании недвижимости в Испании.

По данным "Страны", это произошло вчера, причем вручение обвинительного акта обернулось скандалом.

На видео вручения обвинительного акта нардепу (САП не называла его имени, однако по информации "Страны", это Герасимов) видно, что он отказывался брать материалы производства, отбрасывал документы, а затем закрыл дверь машины и уехал.

Прокурору Герасимов говорит: "А все остальное (отдадите – Ред.) адвокату, пожалуйста", а, вероятно, своему защитнику сообщает: "Они пытаются мне что-то совать". Затем он оттолкнул папки с документами, закрыл дверь авто и уехал.

По данным следствия, нардеп не задекларировал двухэтажный дом и паркоместо в провинции Аликанте (Испания), которыми он владеет совместно с женой. Детективы НАБУ выяснили, что эту недвижимость нардеп купил еще в 2013 году за 190 тысяч евро. Общая сумма незадекларированных нардепом сведений составляет почти 8 млн грн.

Ранее мы писали о том, что НАБУ разыскивает народного депутата Украины IX созыва от Батькивщины Михаила Волынца, подозреваемого во внесении недостоверных сведений в е-декларацию за 2020 год в целом на почти 1,79 млн грн.

Напомним, ранее НАБУ объявило подозрение депутату Волынского облсовета за недекларирование имущества на 8,5 млн грн.

Также мы писали, что НАБУ разыскивает депутата от "Слуги народа" за незадекларированную аренду жилья стоимостью 5 млн грн.