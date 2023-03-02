Жена экс-главы НАК "Нафтогаз" Андрея Коболева Светлана Панайотиди и владелец инвестиционной компании "Конкорд Капитал" Игорь Мазепа объявили сбор средств на залог для Коболева.

Объявления об этом оба опубликовали в Фейсбуке.

Панайотиди ограничилась только публикацией реквизитов для перечисления донатов. А Мазепа написал большой комментарий о ситуации с Коболевым.

"Этим сообщением открываю сверхважное голосование в нашей современной истории. Голосование за настоящую страну мечты, в которой хочется жить нам и нашим детям. За страну, зародившуюся после Революции достоинства. Где государство в активном сотрудничестве с бизнесом и инвесторами заботится о благосостоянии всех граждан, особенно тех, кто стремится изменить эту страну к лучшему и не боится вызовов и угроз от тех, кто хочет оставить все как есть. Где люди у власти не боятся принимать важные решения, которые могут изменить благосостояние целой страны. Где результаты эффективной работы достойно вознаграждаются, а выдающиеся результаты вознаграждаются особо. А значит, в чиновники и менеджеры государственных компаний идут лучшие, и их заменяют только еще лучшими", - сказано в посте.

По его словам, все собранные средства (а их нужно 229,248 млн гривен, причем внести до 6 марта) пойдут на судебный залог для "крупнейшего врага российской газовой монополии и яркого менеджера".

Как выразился Мазепа, Коболев - "воплощение активного гражданина новой страны", "пример человека, готового принимать наиболее невероятные вызовы и побеждать", один "из родителей нашей энергетической независимости от России".

Напомним, вчера Коболеву назначили залог в 229,2 млн грн (около 5,9 млн долларов по рыночному курсу). При этом его обвиняют в незаконном получении премии в 10 млн долларов. То есть сумма только одной премии Коболева почти в два раза больше, чем залог в долларовом эквиваленте.

В январе Высший антикоррупционный суд отказал Специализированной антикоррупционной прокуратуре в ходатайстве о взятии Коболева под стражу.