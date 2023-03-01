Коллегия судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) отпустила под залог бывшего председателя правления НАК "Нафтогаз" Андрея Коболева, которого подозревают в завладении 229 миллионами гривен премии.

Об этом сообщает издание "Слово и дело".

Суд определил залог в 229 миллионов гривен. На Коболева также возложили обязанности прибывать по первому вызову, не уезжать из Украины, сообщать об изменении места проживания, не общаться со свидетелями, сдать загранпаспорт.

"Апелляционные жалобы прокуроров САП удовлетворить частично. Решение Высшего антикоррупционного суда от 23 января 2023 отменить, принять новое решение, которым ходатайство детектива НАБУ, согласованное прокурором САП, удовлетворить частично. Применить к подозреваемому Андрею Коболеву меру пресечения в виде личного обязательства", – объявила на заседании председательствующая судья.

В январе Высший антикоррупционный суд отказал Специализированной антикоррупционной прокуратуре в ходатайстве о взятии Коболева под стражу.

Также ВАКС признал необоснованным предъявленное экс-главе НАК "Нафтогаз Украины" подозрение в незаконном завладении в 2018 году более чем 230 миллионов гривен. Суд также не определил ему вообще никакой меры пресечения. Но это решение было обжаловано.