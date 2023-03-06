Сегодня стало известно имя нового главы НАБУ. Им стал Семен Кривонос, ранее возглавлявший Госинспекцию архитектуры и градостроительства Украины.

"Страна" рассказывает, что известно о новом главе НАБУ.

Он - уроженец Мариуполя. Первое образование - агрономия, второе - правоведение.

С 2011 по 2015 год работал в территориальных органах Минюста в Одесской и Киевской областях.

С 2015 по 2016 годы занимал должность первого заместителя начальника Одесской таможни.

После увольнения из таможни работал старшим юридическим советником в Международной организации по развитию права, в 2020-2021 возглавлял общественную организацию "Офис простых решений и результатов".

С мая 2021 занимает должность главы Госинспекции архитектуры и градостроительства Украины.

Оценки антикоррупционных активистов относительно Семена Кривоноса пока негативные.

Как пишет глава связанного с западными структурами "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин, "Кабмин избрал директором НАБУ человека с нулевым опытом расследования коррупции и связями с заместителем Ермака".

Связь с Ермаком он проводит через супругу Кривоноса Галину Польшинскую, которая работала в аппарате замглавы КГГА Алексея Кулебы, который сейчас является замом главы Офиса президента.

Также, утверждает Шабунин, Кривонос имеет связи с бывшим бизнес-партнером Кулебы по компании "Аспер Эстейт", а позже - одним из руководителей департамента благоустройства столичной мэрии Тимуром Ткаченко (он занял эту должность вместо Кулебы). Ткаченко проживал в квартире жены будущего директора НАБУ.

По данным журналиста Дениса Бигуса, департамент Кулебы был "единственным, который обошли обыски полиции и ГБР во время противостояния Виталия Кличко и Офиса президента за контроль над столицей".

Отметим, что контроль над НАБУ критически важен для Офиса президента, так как патронируемая Западом антикоррупционная вертикаль (НАБУ-САП-ВАКС) теоретически может наносить удары и по членам команды Зеленского, включая его ближайшее окружение. Если новый глава НАБУ действительно человек близкий к чиновникам ОП, то через него Банковая сможет блокировать дела против своих людей еще на ранней стадии.

Ранее мы рассказывали, что в финальную часть конкурса не попали кандидаты, которые ранее набрали больше всего баллов. Это Руслан Кравченко, руководитель Бучанской окружной прокуратуры Киевской области, а также детектив НАБУ Руслан Габриелян. Последнего исключила из конкурса комиссия в виду нехватки 5-летнего руководящего опыта. А Кравченко по итогам отбора не вошёл в число 11-ти претендентов.

Напомним, что завершение отбора и назначение до ll квартала этого года нового руководителя НАБУ является одним из условий, которые Украина должна выполнить ради получения 18 миллиардов от ЕС.