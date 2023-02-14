Высший антикоррупционный суд избрал новым председателем суда судью Веру Михайленко.

Об этом сообщает пресс-центр ВАКС на сайте органа.

"Новым председателем Высшего антикоррупционного суда стала судья Вера Михайленко", – сообщили в суде.

Соответствующее решение было принято сегодня на общем собрании судей.

Михайленко является судьей ВАКС с 2019 года.

С 7 мая 2019 года по 6 мая 2022 года председателем ВАКС была Елена Танасевич. С 7 мая 2022 года полномочия председателя Высшего антикоррупционного суда исполнял Олег Павлишин, у которого самый большой судейский стаж. Также 18 мая 2022 года председателем Апелляционной палаты ВАКС избрали судью Александра Семенникова. Он сменил на этом посту Даниилу Черненькую.

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