Восстановленный в должности мэра Бородянки представитель "Евросолидарности" Александр Сахарук прокомментировал решение Киевского административного суда по поводу его дела.

По словам Сахарука, у стороны ответчика есть 30 дней, чтобы подать апелляцию на решение первой инстанции.

"На данный момент Георгий Ерко продолжает находиться на должности исполняющего обязанности мэра Бородянки. Через пять дней я и сторона ответчика получим полный текст решения, после чего у стороны ответчика будет 30 дней для подачи апелляции. Если на протяжении этого времени они не подадут апелляцию, то по истечению тридцати дней я приступлю к исполнению обязанностей мэра Бородянки. Если же апелляция будет подана, Ерко будет находиться на должности и.о. мэра до тех пор, пока не будет решения апелляционного суда", - заявил Сахарук.

Георгий Ерко, которого решением суда отстранили от занимаемой должности и.о. мэра Бородянки, также прокомментировал решение административного суда Киева.

По словам Ерко, он не собирается подавать апелляцию на решение суда первой инстанции.

"Не я отстранял Александра Сахарука от занимаемой должности мэра, а депутаты. Я только исполнял обязанности, которые были на меня возложены по закону. Соответственно депутаты будут решать, подавать им апелляцию на решение суда или нет. Я этого делать точно не буду. Насколько мне известно, депутатский корпус еще не принял решение, подавать апелляцию или нет",- заявил Ерко "Стране".

Ерко баллотировался на выборах от партии "За будущее".

Напомним, вчера Киевский окружной административный суд отстранил от должности исполняющего обязанности мэра Бородянки Георгия Ерко и восстановил в должности отстраненного решением горсовета мэра города Александра Сахарука.

Также "Страна" сообщала, что Яворовский районный суд Львова признал мэра Чернигова Владислава Атрошенко виновным по обвинению в причастности к конфликту интересов и отстранил его на год от занимаемой должности.

Атрошенко заявил, что суд принял решение под давлением ОП, который он обвинил в ущемлении прав местного самоуправления и вообще демократии в Украине.

"Страна" подробно рассказывала об этой истории.