Киевский окружной административный суд отстранил от должности исполняющего обязанности мэра Бородянки Георгия Ерко и восстановил в должности отстраненного решением горсовета мэра города Александра Сахарука.

Сегодня, 13 февраля, административный суд Киева признал противоправным два решения сессии Бородянского поселкового совета от 27 января 2022 года.

Первое - про досрочное прекращение полномочий Александра Сахарука, на то время действующего мэра Бородянки, после чего Сахарук был отстранен от занимаемой должности. Второе решение – о назначении на должность исполняющего обязанности мэра Бородянки секретаря Бородянского поселкового совета Георгия Ерко.

Отстраненный мэр Бородянки Александр Сахарук с таким решением сессии был не согласен, подал соответствующий иск в суд и выиграл его.

Ранее Яворовский районный суд Львова признал мэра Чернигова Владислава Атрошенко виновным по обвинению в причастности к конфликту интересов и отстранил его на год от занимаемой должности.

Атрошенко заявил, что суд принял решение под давлением ОП, который он обвинил в ущемлении прав местного самоуправления и вообще демократии в Украине.

"Страна" подробно рассказывала об этой истории.

По данным наших источников, исполнять обязанности мэра Чернигова будет секретарь горсовета Александр Ломако.