В понедельник, 13 февраля, прокуратура подала в суд ходатайство об отстранении Андрея Павелко от должности президента Украинской ассоциации футбола (УАФ) на два месяца.

Об этом сообщает пресс-служба УАФ в Фейсбуке.

УАФ называет это решение "необоснованным" и доложила о ситуации в ФИФА и УЕФА. Также она направила иск в ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека).

Ассоциация заявляет, что деятельность силовиков может привести к ее исключению из международных организацией.

Напомним, в ноябре Печерский суд арестовал Павелко на два месяца по делу о хищении средств в УАФ, однако он сразу вышел на свободу под залог почти в 10 миллионов гривен. Журналист Константин Андриюк заявил, что деньги за Андрея Павелко внесла компания "УАФ Маркетинг".

В Нацполиции заявили, что его арест связан с уголовным делом по нецелевому использованию средств международной помощи, которые предназначались на строительство завода по производству искусственной травы.

Источники "Страны" сообщали, что президент и его Офис работают над увольнением Павелко с поста президента УАФ с целью заменить его на Андрея Шевченко.

Также сообщалось, что в фирме, связанной с президентом УАФ Павелко, прошли обыски.