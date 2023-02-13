Высший антикоррупционный суд (ВАКС) не смог рассмотреть, сегодня, 13 февраля, дело еще одного нардепа помимо Маргариты Шол.

Об этом сообщил корреспондент "Страны".

В ВАКС сегодня должно было рассматриваться уголовное производство по обвинению в недостоверном декларировании народного депутата от фракции "Европейская солидарность" Артура Герасимова.

Герасимов на заседание пришёл один без адвоката. Его адвокат Товконошко Евгения перед началом заседания подала ходатайство про перенос судебного рассмотрения. Герасимов попросил удовлетворить ходатайство его защиты и перенести судебное заседание.

Прокурор САП поддержал ходатайство защиты Герасимова про перенос судебного заседания.

Судебное заседание перенесли на 17 февраля на 12:30.

Напомним, 8 февраля детективы НАБУ вручили обвинительный акт Герасимову по делу о недекларировании недвижимости в Испании. В САП сообщили, что общая сумма незадекларированных нардепом сведений составляет почти 8 млн грн.

Также сообщалось, что ВАКС планировал рассмотреть дело нардепа Волынца по обвинению в недостоверном декларировании.