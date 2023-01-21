Высший антикоррупционный суд (ВАКС) приговорил к 3,5 годам лишения свободы бывшего руководителя Госавиационной службы Дениса Антонюка.

Об этом сообщает в Telegram Центр противодействия коррупции в пятницу, 20 января.

Согласно информации Центра, суд пришел к выводу, что Денис Антонюк, злоупотребляя своим служебным положением, работал в интересах ЧАО "Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ), владельцем которой является Игорь Коломойский.

По приговору суда бывшему чиновнику назначено наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы с лишением права занимать определенные должности сроком на 3 года, а также со штрафом в размере 8,5 тысяч грн.

Сообщается, что приговор суда может быть обжалован в Апелляционной палате ВАКС.

Ранее мы писали, что Высший антикоррупционный суд объявил перерыв до 23 января в рассмотрении ходатайства об аресте бывшего главы "Нафтогаза" Андрея Коболева.

Также "Страна" рассказывала, что ВАКС арестовал одесского бизнесмена Александра Грановского с правом залога в 124 млн гривен. При этом прокурор просил отправить Грановского за решетку без залога или с залогом в 198 миллионов.