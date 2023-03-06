Кабмин назначил директором НАБУ Семена Кривоноса - главу Госинспекции архитектуры и градостроительства.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Кривонос попал в тройку финалистов конкурсного отбора 3 марта.

Кроме него в финал вышел следователь ГБР Сергей Гупяк и руководитель управления внутреннего контроля НАБУ Роман Осипчук.

"Теперь Украина выполнила все семь рекомендаций ЕС, определенных при получении статуса кандидата. Это демонстрирует нашу целеустремленность уже в этом году перейти к началу переговоров о вступлении.

С назначением директора НАБУ у нас появляется полностью сформированая и независимая антикоррупционная инфраструктура. Наша команда привержена принципу нулевой толерантности к коррупции и поддержке антикоррупционных институций", - заявил Шмыгаль.

Ранее мы рассказывали, что в финальную часть конкурса не попали кандидаты, которые ранее набрали больше всего баллов. Это Руслан Кравченко, руководитель Бучанской окружной прокуратуры Киевской области, а также детектив НАБУ Руслан Габриелян. Последнего исключила из конкурса комиссия в виду нехватки 5-летнего руководящего опыта. А Кравченко по итогам отбора не вошёл в число 11-ти претендентов.

Напомним, что завершение отбора и назначение до ll квартала этого года нового руководителя НАБУ является одним из условий, которые Украина должна выполнить ради получения 18 миллиардов от ЕС.