Конкурсная комиссия избрала трех кандидатов на должность директора НАБУ.

Об этом сообщает нардеп Ярослав Железняк.

Очередной этап собеседований - по соответствию критерию компетентности прошли:

Сергей Гупяк - начальник 4-го следственного отдела Теруправления ГБР в Хмельницком.

Семен Кривонос - глава Госинспекции архитектуры и градостроительства.

Роман Осипчук - руководитель управления внутреннего контроля НАБУ.

Далее одного из кандидатов должен выбрать Кабинет министров. Он и будет новым главой НАБУ.

Ранее мы рассказывали, что в финальную часть конкурса не попали кандидаты, которые ранее набрали больше всего баллов. Это Руслан Кравченко, руководитель Бучанской окружной прокуратуры Киевской области, а также детектив НАБУ Руслан Габриелян. Последнего исключила из конкурса комиссия в виду нехватки 5-летнего руководящего опыта. А Кравченко по итогам отбора не вошёл в число 11-ти претендентов.

Напомним, что завершение отбора и назначение до ll квартала этого года нового руководителя НАБУ является одним из условий, которые Украина должна выполнить ради получения 18 миллиардов от ЕС.