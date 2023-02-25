Стали известны имена претендентов на должность главы НАБУ, которые прошли в следующий этап
Конкурсное собеседование на пост главы НАБУ прошли 11 кандидатов. Шестеро из них уже являются сотрудниками НАБУ.
Trancparency International Ukraine приводит полный список кандидатов:
- Сергей Гупяк - начальник 4-го следственного отдела Теруправления ГБР в Хмельницком.
- Вероника Плотникова - начальница Отдела исследования проблем прокурорской деятельности Национальной академии прокуратуры Украины.
- Семен Кривонос - глава Госинспекции архитектуры и градостроительства.
- Виктор Павлущик - старший детектив НАБУ, руководитель отдела детективов.
- Александр Цивинский – руководитель третьего отдела детективов НАБУ.
- Роман Осипчук – руководитель управления внутреннего контроля НАБУ.
- Сергей Наумюк – руководитель Четвертого подразделения детективов Главного подразделения детективов НАБУ. После начала войны мобилизовался как офицер запаса.
- Олег Опышняк — прокурор отдела предотвращения правонарушений в органах прокуратуры управления внутренней безопасности Генеральной инспекции Офиса генерального прокурора.
- Владимир Церковный - старший детектив - руководитель Первого отдела детективов третьего подразделения детективов Главного подразделения детективов НАБУ.
- Максим Ворвуль – старший детектив – заместитель руководителя Третьего отдела детективов Четвертого подразделения детективов Главного подразделения детективов НАБУ.
- Юрий Белоусов - начальник Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Офиса генерального прокурора.
В дальнейшем их ждет еще одно собеседование относительно соответствия критерию компетентности, которые пройдут с 28 февраля по 4 марта.
По результатам этих собеседований комиссия определит трех победителей конкурса, среди которых премьер-министр выберет и подаст на утверждение Кабмина будущего директора НАБУ.
Любопытно, что в финальную часть конкурса не попали кандидаты, которые ранее набрали больше всего баллов. Это Руслан Кравченко, руководитель Бучанской окружной прокуратуры Киевской области, а также детектив НАБУ Руслан Габриелян. Последнего исключила из конкурса комиссия в виду нехватки 5-летнего руководящего опыта. А Кравченко по итогам отбора не вошёл в число 11-ти претендентов.
Напомним, что завершение отбора и назначение до ll квартала этого года нового руководителя НАБУ является одним из условий, которые Украина должна выполнить ради получения 18 миллиардов от ЕС.