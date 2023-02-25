Конкурсное собеседование на пост главы НАБУ прошли 11 кандидатов. Шестеро из них уже являются сотрудниками НАБУ.

Trancparency International Ukraine приводит полный список кандидатов:

Сергей Гупяк - начальник 4-го следственного отдела Теруправления ГБР в Хмельницком. Вероника Плотникова - начальница Отдела исследования проблем прокурорской деятельности Национальной академии прокуратуры Украины. Семен Кривонос - глава Госинспекции архитектуры и градостроительства. Виктор Павлущик - старший детектив НАБУ, руководитель отдела детективов. Александр Цивинский – руководитель третьего отдела детективов НАБУ. Роман Осипчук – руководитель управления внутреннего контроля НАБУ. Сергей Наумюк – руководитель Четвертого подразделения детективов Главного подразделения детективов НАБУ. После начала войны мобилизовался как офицер запаса. Олег Опышняк — прокурор отдела предотвращения правонарушений в органах прокуратуры управления внутренней безопасности Генеральной инспекции Офиса генерального прокурора. Владимир Церковный - старший детектив - руководитель Первого отдела детективов третьего подразделения детективов Главного подразделения детективов НАБУ. Максим Ворвуль – старший детектив – заместитель руководителя Третьего отдела детективов Четвертого подразделения детективов Главного подразделения детективов НАБУ. Юрий Белоусов - начальник Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Офиса генерального прокурора.

В дальнейшем их ждет еще одно собеседование относительно соответствия критерию компетентности, которые пройдут с 28 февраля по 4 марта.

По результатам этих собеседований комиссия определит трех победителей конкурса, среди которых премьер-министр выберет и подаст на утверждение Кабмина будущего директора НАБУ.

Любопытно, что в финальную часть конкурса не попали кандидаты, которые ранее набрали больше всего баллов. Это Руслан Кравченко, руководитель Бучанской окружной прокуратуры Киевской области, а также детектив НАБУ Руслан Габриелян. Последнего исключила из конкурса комиссия в виду нехватки 5-летнего руководящего опыта. А Кравченко по итогам отбора не вошёл в число 11-ти претендентов.

Напомним, что завершение отбора и назначение до ll квартала этого года нового руководителя НАБУ является одним из условий, которые Украина должна выполнить ради получения 18 миллиардов от ЕС.