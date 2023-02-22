Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) установили с весны прошлого года в одном из ювелирных магазинов Киева прослушку и видеонаблюдение.

Об этом рассказал источник "Страны" в правоохранительных органах.

Долгое время велась документальная съёмка. Детективам удалось зафиксировать до 100 VIP-персон, которые покупали дорогостоящие украшения, подлежащие декларированию.

"Серьги, кольца, подвески, декорированные часы. Среди тех, кто попал в кадр, есть народные депутаты, чиновники, сотрудники налоговой и прокуратуры, иногда они приходили парами, для которых выбирали подарки. Пик визитов случился перед Новым годом", - рассказывает источник "Страны".

Правда, пока этой информацией детективы распорядиться в процессуальном плане не могут. Потому что чиновники, депутаты и судьи во время действия военного положения имеют право не подавать декларации (могут подавать только по собственному желанию).

А потому и проверить наличие или отсутствие дорогих покупок в их декларациях нельзя. Только если кто-то сам решил их внести по своей инициативе.

Ранее мы писали, что судью Высшего админсуда подозревают в том, что она не задекларировала имущество почти на 8 миллионов.

Также "Страна" рассказывала, что нардепу Артуру Герасимову из "Евросолидарности" вручили обвинительный акт по делу о сокрытии недвижимости в Испании.