Высший антикоррупционный суд освободил от уголовной ответственности нардепа из "Слуги народа" Владимира Гевко, подозреваемого в недекларировании имущества на 3,7 млн гривен, потому что тот раскаялся.

Об этом сообщили в суде.

В декабре Специализированная антикоррупционная прокуратура и НАБУ сообщили нардепу о подозрении. Досудебное расследование, начатое по материалам НАПК, установило, что Гевко в декларации за 2020 год не указал квартиру в столице, которая находилась у него в пользовании, а также неправильно указал сумму имеющихся на его банковских счетах денежных активов.

В общей сложности нердеп не задекларировал имущества на сумму более 3,7 млн гривен.

Однако коллегия судей ВАКС удовлетворила ходатайство Гевко и освободила его от уголовной ответственности за совершение правонарушения.

Суд основывался на мнении прокурора, который сообщил, что нардеп содействовал в раскрытии уголовного правонарушения, учел раскаяние Гевко и закрыл дело.

Напомним, что САП призвала открыть дело на замглавы фракции "Слуги народа" Халимона из-за незадекларированного дома в Киеве.

Также сообщалось, что НАБУ разыскивает депутата от "Слуги народа" за незадекларированною аренду жилья стоимостью 5 млн грн.