Специализированная антикоррупционная прокуратура просит открыть дело на замглавы фракции "Слуг народа" Павла Халимона из-за скандала с незадекларированной покупкой дома в Киеве.

Об этом сообщает "Суспильне" со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Ольгу Постолюк.

С запросом об открытии дела по факту незаконного обогащения САП обратилась к генпрокурору.

Ранее СМИ опубликовали расследование о покупке 39-летним "слугой" дома на Печерских холмах в Киеве. Недвижимость не была указана в декларации, а ее цена была явно занижена.

После этого глава фракции "Слуг народа" Арахамия анонсировал отставку Халимона с должности своего заместителя и призвал правоохранителей начать расследование.

Напомним, что НАБУ разыскивает депутата от "Слуги народа" Маргариту Шол за незадекларированною аренду жилья стоимостью 5 млн грн.

Также подозрение за незадекларированную квартиру на Печерске предъявили нардепу от "Слуг народа" Юрию Камельчуку.

Тем временем в украинской власти началась мощная волна отставок. С утра было официально объявлено об отставке сразу трех высокопоставленных чиновников. Заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко, заместителя министра обороны Шаповалова, заместителя генпрокурора Алексея Симоненко.

Также уволены четверо глав обладминистраций (Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Сумской), связанных с Тимошенко. Вместо него куратором региональной политики в ОП может стать глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.