Фракция "Слуги народа" в парламенте не согласна с решением правительства отменить аукционы в системе Prozorro на время военного положения.

Об этом сообщила пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук.

Фракция направила в Кабмин обращение, в котором указывает, что отмена аукционов несет коррупционные риски и "может вызвать публичный резонанс и возможные спекуляции".

Нардепы монобольшинства просят правительство пересмотреть свое решение или предоставить разъяснение относительно стратегии минимизации коррупционных рисков.

Напомним, что Кабмин отменил аукционы в Prozorro на время действия военного положения и еще на 90 дней после его отмены.

Заявленная причина - не все могут участвовать в аукционе, в связи с постоянными обстрелами объектов энергетической инфраструктуры.

По ее словам, в условиях отключения питания и интернета не все участники имели возможность торговаться в аукционе, а равный доступ является ключевым принципом публичных закупок.

Свириденко уточнила, что Кабмин вернется к торгам, когда ситуация с электроснабжением стабилизируется.

А до тех пор все торги, объявленные в Prozorro, будут проводиться без аукциона.

"То есть тендерное предложение участника окончательно, и выигрывает тот, кто дал наименьшую цену во время представления предложения", - заявила первый вице-премьер Юлия Свириденко.

Ранее в гостендерах запретили участвовать компаниям, связанным с Россией и Беларусью.