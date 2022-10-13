Кабмин запретил компаниям, связанным с РФ и Беларусью, участвовать в публичных закупках.

Об этом сообщает телеграм-канал партии "Слуга народа".

"Отныне государственным заказчикам – органам власти, учреждениям и предприятиям – запрещено осуществлять закупки у поставщиков, связанных с РФ или Беларусью. Речь идет о государственных компаниях, юридических и физических лицах, зарегистрированных в России и Беларуси, а также о юридических лицах, где конечными бенефициарными владельцами являются резиденты РФ и РБ", - пояснила замглавы комитета Рады по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа ("Слуга народа").

Украинские компании, входящие в международные группы, участники которых работают по законодательству России, в частности фармацевтические дистрибьюторы, не смогут участвовать в государственных тендерах.

Ранее Кабмин запретил вывозить из Украины товары по внешнеэкономическим договорам в Россию.

А Украина объявила о национализации более девяти сотен российских предприятий.

Война в Украине продолжается уже 232-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 13 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 231-го дня войны с РФ. Таких массированных ракетных атак, как в понедельник и вторник вчера, не было, хотя отдельные прилеты имели место. Продолжаются проблемы со светом. Из-за нехватки мощностей были аварийные и веерные отключения в Тернополе, Хмельницком, Виннице. В Киеве из-за дефицита энергомощностей многие потребители сидят без света по вечерам.

Из-за перебоев с электричеством отключилась Национальная автоматизированная информационная система, и в МВД приостановили выдачу прав, а также регистрацию авто.

В ЕС и США вчера сформулировали, что ответом на беспрецедентную ракетную атаку России по городам и инфраструктуре Украины будет усиленная поставка средств ПВО.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об ударах РФ и отключениях света.