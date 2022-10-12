США изучают возможность введения полного запрета на российский алюминий из-за войны в Украине.

Об этом сообщает в Twitter журналист агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс, а также пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По данным Bloomberg, Вашингтон рассматривает три варианта осуществления подобного шага: полный запрет на импорт, повышение пошлин и введение санкций против компании "Русал".

Как отмечает агентство, такой шаг американской администрации может вызвать серьезные негативные последствия для мирового рынка алюминия, так как заставит потребителей этого металла в США и других странах спешно искать замену.

Известно, что Россия занимает второе место в мире по производству алюминия, уступая в объемах лишь Китаю, а российский алюминий составляет около 10% импорта этого металла в США.

Напомним, Евросоюз уже готовит против РФ девятый пакет санкций. Пакет может включать в себя конфискацию российских активов, запрет на продажу имущества и другие моменты, которые рассматривались в предыдущих раундах.

Также в этом пакете могут быть санкции против Беларуси.

Ранее мы писали, что Европейская ассоциация металлургического бизнеса Eurometaux заявила об "экзистенциальной угрозе для будущего европейских металлургических заводов" из-за роста цен на электроэнергию в Европе.