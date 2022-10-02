В Украине будут национализированы по особой процедуре более 900 принадлежащих России объектов.

Об этом заявила замглавы комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа в эфире телемарафона.

В список вошли такие предприятия, как "Энергомашспецсталь" в Краматорске, которая на 92% принадлежит офшорной кипрской компании, контролируемой "Росатомом".

"Также в этом перечне есть и всем известная сеть магазинов BROCARD, которая на 100% контролируется оффшорной компанией, которая, в свою очередь, контролируется Министерством промышленности РФ", - заявила Пидласа.

Напомним, что в июле суд арестовал корпоративные права компании Brocard. Это лидер по продаже косметики в Украине.

В России уже пригрозили, что дадут зеркальный ответ, если Верховная Рада национализирует все активы РФ.

Война в Украине продолжается уже 221-й день. "Страна" следит за происходящим 2 октября в обновляемом материале.

Результаты битвы за Лиман, Кадыров требует ядерного удара, Украина не входит в НАТО — в итогах 220-го дня.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.