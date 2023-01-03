Украинское правительство изменило правила проведения аукционов и временно отменило торги в системе электронных закупок Prozorro на время действия военного положения на 90 дней после его отмены.

Причина - не все могут участвовать в аукционе, в связи с постоянными обстрелами объектов энергетической инфраструктуры.

Соответствующее постановление вступило в силу 3 января, сообщила пресс-служба Министерства экономики.

"Как ответ на блэкауты, мы временно отменили электронные аукционы. С сегодняшнего дня все торги, которые будут объявлены в Prozorro, будут проводиться без аукциона. То есть тендерное предложение участника окончательно, и выигрывает тот, кто дал наименьшую цену во время представления предложения", - заявила первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко.

По ее словам, в условиях отключения питания и интернета не все участники имели возможность торговаться в аукционе, а равный доступ является ключевым принципом публичных закупок.

Свириденко уточнила, что Кабмин вернется к торгам, когда ситуация с электроснабжением стабилизируется.

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