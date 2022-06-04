Знаменитую вышиванку Владимира Зеленского, в которой президент поздравлял украинцев с Днем вышиванки 19 мая, продали на благотворительном аукционе в Вашингтоне за 100 тысяч долларов.

Об этом сообщает издание "Голос Америки".

Вышиванку Зеленского защитного цвета, как у военной формы, и с узорами напоминающими "пиксели" на ней, купила американская юридическая компания Asters USA.

Благотворительный аукцион прошел в Украинском Доме в Вашингтоне в рамках инициативы United 24. Вырученные средства перечисляются на счета Национального банка Украины и направляются на приобретение вооружения, медицинского оборудования или гуманитарной помощи для людей, пострадавших от войны.

Кроме вышиванки Зеленского, на аукционе были представлены и другие лоты: украинский флаг, подписанный Зеленским, бутылка вина, уцелевшая в хранилище под российскими бомбами, футболки Артема Довбика и Андрея Ярмоленко, в которых они провели победный матч против сборной Шотландии и многое другое.

Подобный аукцион в рамках инициативы U24 стал первым. На его открытии показали выступления Владимира Зеленского и министра цифровой трансформации Михаила Федорова. На аукционе лично присутствовала посол Украины в США Оксана Маркарова.

По словам Михаила Федорова, за четыре недели деятельности инициативы United24 Украине удалось собрать 50 миллионов долларов. Самые большие суммы поступали из Соединенных Штатов.

Ранее мы писали, что Алексей Арестович переоделся в вышиванку прямо в прямом эфире у российской журналистки.

Также "Страна" сообщала, что легенда украинского футбола Андрей Шевченко стал первым послом платформы United24, которая будет собирать деньги на восстановление Украины.