Тернопольский городской совет второй раз выставил на продажу корпус демонтированного самолета МиГ-17. Продать его хотят минимум за 122,6 тысяч гривен.

Об этом говорится на сайте Prozzoro.

На продажу самолет выставило управление учета и контроля использования коммунального имущества Тернопольского горсовета в понедельник, 17 октября. Аукцион назначили на 7 ноября.

"Корпус самолета МиГ-17 без силовой установки и без навесного оборудования. МиГ-17 - советский реактивный истребитель периода Холодной войны. Стоял на вооружении стран Варшавского договора, Китая и других стран. Первый полет прототипа состоялся 14 января 1950 года. С 1951 года началось серийное производство нового истребителя, получившего индекс МиГ-17", - сказано в описании лота.

Отметим, что это не первая попытка продать самолет. В сентябре его уже выставляли на продажу за 245 тысяч гривен, но тогда на торги зарегистрировался только один участник. Начальная цена лота составляла 245 376 гривен.

Вместе с тем, в августе мэр Тернополя Сергей Надал заявлял, что памятник продадут, а средства направят на нужды Вооруженных сил Украины.

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