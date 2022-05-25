Розовая панама фронтмена группы KALUSH ORCHESTRA, которая принесла Украине победу в конкурсе Евровидение 2022, стала одним из символов выступления.

Сегодня лидер группы Kalush Orchestra Олег Псюк вместе с Сергеем Притулой выставили ее на аукцион, а также статуэтку Евровидения. Шляпу продают по начальной цене 5 евро или 200 гривен. Чем больше пожертвований по 200 грн сделаете - тем больше шансы на победу. Все деньги пойдут на помощь армии.

Аукцион закончится 28 мая в 19:00.

Также любой желающий может купить идентичный аксессуар, а выручка от продаж пойдет на гуманитарную помощь.

"Страна" узнала, в чем особенность этой панамы.

Как признавался ранее в интервью сам артист, он постоянно ходит в таком головном уборе. Форма называется bucket hat или шляпа-ведро. Они чрезвычайно популярны уже несколько летних сезонов и есть в коллекциях многих лакшери брендов.

Однако, Олег свою фирменную панаму итальянской марки Ellesse нашел на секонд-хенде для съемок в клипе на композицию "Не маринуй". С тех пор и не снимает. Вторую точно такую же музыкант перекупил у незнакомой девушки в Instagram. По его словам просто увидел в сториз и предложил цену в 600 грн и в придачу подарил курточку демократичного молодежного бренда. На данный момент цена новой панамы – 750-1000 грн, но модель в ярко-розовом цвете оттенка фуксия сейчас не выпускается.

Очень похожую пушистую панаму как у KALUSH мы нашли в линейке бренда Kangol, стоит она порядка 2000 грн. Подобные есть у премиум брендов Prada и Isabel Marant, но там цены стартуют от 500 евро и выше.

Кстати, сам коллектив выпустил лимитированную линейку мерча. Знаменитая панама-бермудка, как ее еще называют, представлена в черном и розовом цвете. Стоит она 500 грн. Выполнена из плотного хлопка, а не связана из шерсти, как у солиста во время выступления на сцене музыкального конкурса.

Псюк признается, что для Евровидения нужно было заменить этот аксессуара, чтобы на нем не было логотипов. Так и появилась новая версия розовой панами, связанная из грубых толстых ниток.

Сразу после выступления наших ребят в Италии, мы нашли украинский сайт, где можно купить идентичный аксессуар.

Производители пишут, что это уникальная шерстяная панама ручной работы. Шляпа-ведро есть в трех размерах и изготовляется 10-15 дней специально под заказчика. Нитки прядут при помощи ручного веретена, плетут на станке 18 столетия. Затем вымачивают готовый аксессуар в горной реке и сушат на открытом воздухе, сохраняя древнюю карпатскую технологию производства одежды.

Цена такого аутентичного головного убора $99. Но основатель бренда Shkoura обещает, что вырученные средства пойдут на гуманитарную помощь Украине.

Ранее мы писали о том, что вернувшиеся в Киев сотрудники посольства США сфотографировались на фоне своего здания, надев точно такие же головные уборы, как у лидера Kalush Orchestra на Евровидении.