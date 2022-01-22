На фоне слухов о вторжении России, на прошлой неделе украинские госструктуры провели тендеры на рекордную сумму - на 32,33 млрд грн. Треть из них ушло на дороги.

Об этом сообщает издание "Наши деньги" со ссылкой на данные сайта "Прозорро".

С 15 по 21 января в "Прозорро" опубликовали результаты 94 тысяч закупок на общую сумму 32,33 млрд грн.

На асфальтирование и ремонт дорог провели тендеры на 11,48 млрд грн, это 36% закупок по всей Украине (в том числе в структуре Укравтодора 10,55 млрд грн, местные органы власти 0,93 млрд грн)".

Десятка крупнейших тендеров

В начале декабря 2021 года мы сообщали о том, что Верховная Рада планировала дополнительно выделить из государственного бюджета на 2021 год 19 миллиардов гривен на автомобильные дороги. Соответствующие правки были внесены в законопроект №6298.

Кроме того, мы писали о том, что Госаудитслужба недавно презентовала отчет об использовании денег ковидного фонда, данные службы только подтвердили то, о чем уже давно говорят эксперты - миллиарды гривен были использованы не по назначению, а то и просто разворованы. "Страна" детально анализировала, как разворовали ковидный фонд и придется ли украинцам возвращать по 8 тысяч.