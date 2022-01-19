Кабинет министров утвердил перечень объектов, которые войдут в этом году в государственную программу "Большая стройка".

Список получился весьма обширный. К примеру, несколько его пунктов выглядят таким образом:

на строительство приграничного мостового перехода через речку Днестр выделят 500 млн гривен

на капремонт дороги Выступовичи- Житомир- Могилев-Подольский - около 67 млн

на дорогу Кременец-Белая Церковь-Софиевка - 100 млн

на строительство объездной дороги до пропускного пункта "Лужанка" (Закарпатская область) - 100 млн

на мостовой переход в Славском и строительство дороги Сколе-Славское - 1,2 млрд

Также изменили финансирование по Государственной программе развития автомобильных дорог на 2018-2022 годы.

Вместо 415,6 млрд гривен на дороги потратят около 446 млрд. В том числе, бюджет дорожного фонда повысили с 262 млрд до более чем 292 млрд. Выплаты по кредитам пойдет 49 млрд вместо 40,6 млрд.

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский отказался указывать в рекламе "Большой стройки" фразу "выполняется за средства налогоплательщиков".

Также мы сообщали, что о "Большой стройке" Зеленского уже выпустили мемуары за 99 гривен.