Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с предложением об обязательном использовании чиновниками в рекламе работы госструктур (например, "Большой стройки") фразы "выполняется на средства налогоплательщиков".

Он предложил не указывать эту фразу в рекламе "Большой стройки", а создать "отдельный ресурс", на котором будут освещаться объемы и источники использования средств, и обеспечить ссылку на него на всех информационных материалах указанной программы.

Об этом говорится на сайте главы государства.

"Согласно положениям Конституции Украины (ст. 116) и Закона Украины "О Кабинете Министров Украины" (ст. 20) проведение государственной политики во всех сферах общественной жизни обеспечивает Кабинет Министров Украины. Учитывая это, я обратился в Кабинет Министров Украины с просьбой разработать и воплотить механизм широкого и доступного информирования общественности об источниках поступления и эффективности использования средств на финансирование проектов строительства и реконструкции объектов инфраструктуры во всех регионах Украины. В частности, предложил создать отдельный онлайн-ресурс, на котором будут освещаться объемы и источники использования средств в целях реализации проектов программы "Большая стройка", а также обеспечить ссылку на него на всех информационных материалах указанной программы", - заявил Зеленский.

Президент считает, что появление подобного ресурса будет "способствовать не только обеспечению прозрачности использования публичных средств, но станет стимулом для формирования в обществе культуры добросовестной уплаты налогов".

О результатах рассмотрения поднятых вопросов автора электронной петиции проинформирует Кабмин.

Напомним, автор петиции - исполнительный директор "CASE Украина" Николай Боярчук. Он заявил, что чиновники зачастую позволяют себе использовать средства налогоплательщиков для личного политического пиара. По словам Боярчука, работа, которую госслужащие должны выполнять в ежедневном режиме (в частности, строительство дорог, объектов социального назначения и т.п.) иногда представляется ими как личное достижение.

В связи с этим была создана петиция, идея которой заключается в том, чтобы работники госслужб четко указывали, что эти мероприятия выполнены за счет средств налогоплательщиков.

Ранее мы писали о том, что Владимир Зеленский ответил на петицию Игоря Кондратюка о запрете концертов российских артистов в Украине.