Источник в правительстве рассказал "Стране" подоплёку отставки главы "Укрзализныци" Александра Камышина.

"Камышиным были давно недовольны. Составы стали регулярно сходить с рельс, подвижной состав эксплуатировался на износ. Последней каплей стало ЧП с поездом Киев-Варшава в канун визита Байдена в Украину, который ехал практически по этому же маршруту.

Камышин так и не смог разобраться в технологических процессах железнодорожной отрасли.

Понятно, что война, но, чтобы так "убить" стратегическое предприятие, нужно еще постараться. С Кубраковым (вице-премьер и министр инфраструктуры - Ред.) Камышин остается в неплохих отношениях, и только за счет этого его "почетно уходят" в Офис евроинтеграции. То, что человек после такой большой должности в УЗ идет в эту непонятную контору, иначе чем "красивой отставкой" назвать сложно.

В 2012-2019 годах Камышин был менеджером по инвестициям группы SCM миллиардера Рината Ахметова, а до назначения в "УЗ" он был советником министра инфраструктуры Александра Кубракова.

По кандидатам на нового главу УЗ пока идут обсуждения. Один из претендентов - Иван Юрик, которого Камышин и заменил в кресле руководителя.

В 2018-2019 годах Юрик уже членом набсовета "Укрзализници", затем, в 2019-2020 годах, членом правления и временно исполнял обязанности главы "Укрзализныци".

До того его считали "правой рукой" Натальи Яресько, в 2014-2016 годах он возглавлял Службу министра финансов, когда Яресько была министром.

В УЗ Юрика в свое время активно продвигал президент Американской торговой палаты Андрей Гундер.

В УЗ при Юрике было много скандалов. Одним из них стало погашение УЗ кредита в 131 млн долларов перед российском Сбербанком. Но Юрик все же проработал в УЗ больше, чем Камышин, и он больше в теме, хотя и к нему есть вопросы", - говорит источник.

В экспертной среде ходят разные слухи, почему уходит Камышин.

В целом, они подтверждают данные нашего источника.

"Падение объемов грузовых перевозок по УЗ - на 50%, до 150 млн тонн, хотя в последнее время они начали немного восстанавливаться, но всего на 5-8%. Проект по евроколее провален, не разобрались с проблемой брошенных поездов на подходах к портам, мафией на западных границах", - говорит аналитик компании "Европатруль" Вячеслав Коновалов.