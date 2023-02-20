В Волынской области в районе железнодорожного моста через реку Турия сошел с рельсов поезд "Киев-Варшава".

Об этом сообщают в Волынской областной прокуратуре.

"В результате произошедшего никто не пострадал. Выясняются причины и обстоятельства аварии", - говорится в сообщении.

Поезд, который двигался в направлении Польши, потерпел крушение ночью 19 февраля 2023 года в районе железнодорожного моста через реку Турия. Пострадавших нет.

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта (ч.1 ст.276 Уголовного кодекса Украины).

Ранее мы писали, как в американском штате Огайо произошла техногенная катастрофа после того, как 3 февраля около 50 вагонов грузового поезда, перевозившего опасные вещества, сошли с рельсов.

В 20 вагонах перевозился винилхлорид – ядовитое и легковоспламеняющееся вещество, чьи продукты горения представляют опасность для окружающей среды и могут вызывать рак. Из-за опасности взрыва власти объявили эвакуацию близлежащих населенных пунктов.

Позже в США произошло второе с начала месяца крушение поезда, перевозившего опасные материалы. Инцидент произошел в городке Ван Бюрен (штат Мичиган). Местные власти сообщали, что в одном из вагонов были опасные вещества - жидкий хлор, но содержимое в результате аварии не пострадало. Признаков утечки или повреждений в нем нет.