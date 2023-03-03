В пятницу, 3 марта, в Беларуси вынесли приговоры правозащитникам "Весны". Лауреата Нобелевской премии Алеся Беляцкого приговорили к 10 годам лишения свободы.

Об этом пишет местное издание Zerkalo.io.

Сообщается, что судья признал всех фигурантов виновными и назначил Алесю Беляцкому лишение свободы сроком на 10 лет, Владимиру Лабковичу - 7 лет, Валентине Стефанович - 9 лет. Дмитрий Соловьев, который сейчас находится за границей - 8 лет.

На данный момент приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.

Напомним, 5 января в Минске началось рассмотрение уголовного дела против представителей правозащитного центра "Весна" - лауреата Нобелевской премии мира, главы организации Алеся Беляцкого, его заместителя Валентина Стефановича и координатора кампании "Правозащитники за свободные выборы" Владимира Лабковича. При этом никто из них не признал вину ни по одной из статей. Их обвиняют в контрабанде, организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок.

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