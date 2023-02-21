В Беларуси приняли закон, предусматривающий введение смертной казни для чиновников и военных за государственную измену.

Документ еще должна одобрить верхняя палата белорусского парламента и подписать президент страны Александр Лукашенко.

В соответствии с содержанием законопроекта, высшая мера будет применяться в отношении госслужащих, совершивших госизмену, а также военных за аналогичное преступление.

Отметим, что Беларусь - единственная страна в Европе, где действует смертная казнь. Она осуществляется через расстрел.

Напомним, ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий тоже допустил возвращение смертной казни за особо тяжкие преступления.

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