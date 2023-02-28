"ЧВК Рёдан" добралась до Беларуси. Встреча ее участников была запланирована в гомельском ТЦ "Секрет", но подростков задерживают силовики.

Об этом сообщают местные издания.

В назначенное время встречи на входах в ТЦ уже находился ОМОН. Милиция стала проверять у подростков телефоны. Сначала пресса писала о задержании с применением дубинок как минимум трех несовершеннолетних. Позже стало известно, что задержаны как минимум 25 человек. Они находятся в ОВД Центрального района.

Телеграм-канал Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией опубликовал покаянное видео с девушкой, которую силовики назвали популяризатором "ЧВК Редан" в ТикТоке.

"Являюсь тикток-блогером, повелась на тренд и снимала видео на тему "ЧВК Редан", о чем очень-очень сожалею. Прошу не вестись на их провокацию, так как многие люди уже реально пострадали. Не совершайте противоправных действий и не продвигайте данную субкультуру на территории Республики Беларусь", - говорит девушка.

Ранее в Виннице сообщили о появлении "ЧВК Редан". По данным областного управления полиции, в областном центре участники движения планировали массовую драку.

Мы анализировали, что такое ЧВК "Редан" и почему это движение набирает обороты в Украине и России.