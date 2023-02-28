В последние несколько дней одной из топовых тем в России и Украине стала так называемая "ЧВК Редан". Впрочем, к частной военной кампании сообщество не имеет отношения.

"Редан" — это подростковая субкультура, членов которой объединяет пристрастие к аниме. Широко известной она стала после массовых драк в крупных российских городах, участниками которой были с одной стороны "редановцы", с другой — их антагонисты.

Обращает на себя внимание и стремительное развитие движения. Начиная с конца февраля, одна за одной потасовки прокатились по РФ и вскоре стали проявляться и в Украине — как минимум в Киеве, Харькове, Одессе, Виннице и Ивано-Франковске.

Столичная полиция назвала распространение "Редана" "операцией российских пропагандистов". В Госдуме, напротив, склоняются к тому, что за "ЧВК" могут стоять "представители недружественных стран".

Все подробности — в нашем материале.

Кто такие ЧВК "Редан"

"ЧВК Редан" — изначально интернет-сообщество фанатов аниме-серии Hunter x Hunter ("Охотник против охотника"), комиксы и сериал по его мотивам выходят с 1998 года.

Действующими лицами японского мультика являются животные и охотящиеся на них люди. Один из основных персонажей — главарь преступной группировки "Пауки" Геней Редан, имя которого и легло в основу сообщества.

Члены объединения под предводительством Редан носят изображение в виде паука с 12 лапами и порядковым номером 4 на спине. Так же поступают и участники молодежного движения.

Помимо этого, они носят клетчатые штаны свободного кроя, черную футболку и темные волосы в виде стрижки ассиметричного каре.

Что касается приставки "ЧВК", ее, утверждают "редановцы", добавили ради шутки.

19 февраля 2023 года в сети завирусилось видео, на котором "редановцы" дали отпор спортивным фанатам. Потом были драки с мигрантами. Затем начали множиться их паблики — по оценкам российских СМИ, около 90% групп было создано, начиная с 24 февраля.

В это же время зумеры развиртуализировались — перешли в оффлайн. Они, подобно другим подросткам, начали встречаться в торговых центрах: в зоне фудкортов, на этажах с игровыми зонами и кинотеатрами. И там же начали принимать участие в драках.

Драки с участием "Редана" в России

Начиная с 19 февраля, "редановцы" начали участвовать в крупных драках в ТЦ, а также на станциях метро в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани, Красноярске, Курске.

В общей сложности по стране полицейские смогли задержать около 450 человек, большинство несовершеннолетние. Некоторым удалось рассредоточиться и скрыться.

Оппонентами "Редана" выступили так называемые "офники", которых ранее называли футбольные хулиганы и мигрантами.

Есть две версии российских СМИ, почему между ними происходят массовые драки.

Первая: члены "Редана" выступают против соседства с мигрантами и кавказцами, а также присутствия в местах общественного отдыха "гопников", к которым они причисляют и футбольных фанатов.

Эту версию в пабликах подростковой "ЧВК" стали опровергать. Там написали, что "не пропагандируют насилие/порнографию/призывы к суициду/надругательства над нациями и другими религиями".

Вторая: "офники", которые предпочитают спортивный стиль одежды и короткие стрижки, требуют у "редановцев" "пояснить за шмот" — высказывают претензии к внешнему виду. Футболки с пауками они намереваются растоптать, а длинные волосы — состричь машинкой.

Эта версия не опровергалась. Также она имеет фотоподтверждения.

Следует отметить, что подготовка к потасовкам у обоих "кланов" вполне взрослая. В следственном комитете сообщили, что по итогам драки в Москве, состоявшееся 24 февраля, у 37 участников драки изъяли 27 газовых баллончиков, десять ножей, два страйкбольных пистолета.

Возбуждено несколько уголовных дел по статье "Хулиганство". Трое несовершеннолетних арестованы, шестеро временно помещены в приют, один госпитализирован. Родителям восьми подростков выписаны штрафы.

Разбирательства продолжаются. Дело на контроле у главы СК Александра Бастрыкина.

ЧВК "Редан" в Украине

Уже 25 февраля "Редан" проявился в Украине. Сначала они были замечены в Ивано-Франковске.

В Киеве "редановцы" попытались собраться возле торгового комплекса "Гулливер", где были окружены копами.

Проходил сбор "Редана" в Одессе, возле "Панорамы".

Во всех случаях обошлось без массовых драк, но с одним массовым задеражанием.

В Харькове 27 февраля в полицию были доставлены 257 человек, почти все — дети. У многих, утверждают силовики, изъяли газовые баллончики, ножи и кастеты.

В Виннице тоже сообщили о "ЧВК Редан".

"Недавно среди несовершеннолетних распространилось молодежное движение, участники которого организуют драку с оппонентами. Такая акция планировалась и в областном центре", - сообщают в облуправлении МВД.

Там заявляют, что провоцирование массовых драк среди молодежи и подростков – "попытка российских пропагандистов провести очередную информационно-психологическую операцию и использовать детей для дестабилизации внутренней ситуации в Украине".

Реакция на "Редан" в Украине и России

Полиция Киева также назвала акция подростковой группировки "ЧВК Редан", которые сейчас идут в разных городах Украины, "операцией российских пропагандистов".

"Недавно в России распространилось молодежное движение, участники которого организовывают драку с оппонентами. Подобная акция планировалась и в Киеве. Конфликт удалось предупредить, подростков забрали в отделение полиции. Это попытка российских пропагандистов провести очередную информационно-психологическую операцию и использовать детей для дестабилизации внутренней ситуации в Украине", — говорится в заявлении киевской полиции в фейсбуке.

Свое мнение высказал и глава Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко. ЧВК "Редан" он назвал флешмобом, который "запустили российские мародеры и убийцы".

"По замыслу ФСБ недогосударства, которая путем манипулирования и обмана "собрала" в группы всех этих людей, они должны были совершить массовую драку в центре города, чтобы ТВ недогосударства могло посмаковать с этого", — считает Тимошко.

В России же выразили полностью противоположное мнение.

"Необходимо разобраться, не стоят ли за новой модной структурой представители недружественных стран, единственная цель которых — дестабилизировать ситуацию через нашу молодежь", — заявил глава комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Пискарев.

По его словам, парламент займется вопросом "ЧВК Редан".

Чем объясняется популярность "Редана"

Подростковые субкультуры - явление не новое. Эмо, эльфы, готы и прочие увлечения достаточно давно известны.

Особенность "Редана" - в скорости распространения и невнятности идеологических установок. Они заменяются акцентированием на популярном аниме, дресс-кодом, а главное - готовностью быстро собираться в группы и давать отпор неким противоборствующим силам.

Последний элемент превращает "Редан" из кружка по интересам в сообщество, ориентированное на действие. Видимо, поэтому к движению прилипло прозвище "ЧВК". Причем в данном случае подростки, похоже, копируют информационную повестку взрослых, где одно из видных мест занимает ЧВК "Вагнер".

В Сети появляется много мемов, сделанных "редановцами", где участвует Арестович или российские военкоры - то есть, главные медийные лица нынешней войны.

Видимо, именно с этим связано, почему "Редан" носит имя "ЧВК" и практикует уличные драки и насилие как способ самовыражения. Свою коррективы вносит нынешняя военная ситуация. И дети в данном случае копируют практику взрослых - как они ее видят на войне в Украине каждый день.



