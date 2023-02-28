В России подозревают в создании "ЧВК Редан" представителей "недружественных стран".

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что в нижней палате в ближайшее время изучат ситуацию с задержанием подростков, связанных с так называемой "ЧВК Редан".

"Ситуацию вокруг задержаний подростков из так называемой "ЧВК Редан", о которых пишут некоторые СМИ, детально изучим в ближайшее время. Направлю соответствующие запросы в правоохранительные органы. Необходимо разобраться, не стоят ли за новой "модной структурой" представители недружественных стран, единственная цель которых - дестабилизировать ситуацию через нашу молодежь", - написал он в Telegram-канале в понедельник.

По словам парламентария, "одно дело - если речь идет об увлечении молодежи каким-то мультфильмом, другое - если это замаскированные под молодежную субкультуру попытки вовлечь подрастающее поколение в криминальную среду, массовые беспорядки и драки".

Как мы рассказывали, в сети и СМИ стали сообщать о новой подростковой субкультуре "ЧВК Редан". В Харькове полиция задержала ее сторонников.

Представители молодежной субкультуры "ЧВК Редан" появились и на западной Украине.

Акции подростков из "ЧВК Редан" в Украине полиция Киева назвала операцией российских пропагандистов.