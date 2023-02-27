У зумеров (или поколения Z - поколения людей, родившихся с 1997 по 2012 год) появилась своя "ЧВК". Речь идет о "ЧВК Редан", которая, впрочем, не имеет отношения к военизированным группировкам. По сути это подростковая субкультура, представители которой устраивают драки в торговых центрах с футбольными фанатами, правыми и мигрантами.

Сообщения о ней все чаще появляются в российских СМИ, а также украинских телеграм-каналах.

Как сообщается, эта субкультура возникла в соцсетях и вдохновлена аниме-сериалом "Hunter x Hunter", в котором есть бандитская группировка под названием "Рёдан". Символы подростковой "ЧВК" - черный цвет, пауки и цифра 4.

Так, в феврале представители "ЧВК" устроили несколько массовых драк в торговых центрах Санкт-Петербурга. 26 февраля полиция и Росгвардия провела там рейды и задержала более 100 подростков. А после массовой драки в Москвовском ТЦ "Аквапарк" 22 февраля (первое видео) на ситуацию обратил внимание глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Он поручил выяснить все обстоятельства произошедшего.

Позже начали сообщать о появлении ЧВК "Редан" и в Украине. В частности, ее представители планировали устроить массовую драку на площади Конституции в Харькове (второе видео).

Начальник полиции Харьковской области Владимир Тимошенко назвал это "еще одним фактом преступной деятельности России, направленной против детей", заявляя, что россияне специально запустили флеш-моб, чтобы устраивать драки между подростками. По его словам, полиция задержала всех, кто должен был принять участие в драке.

Также сообщения о "ЧВК Редан" появились уже даже на Западной Украине.

На видео - драка подростков, как сообщают местные телеграмм-каналы, "ЧВК Редан" в Ивано-Франковске.

Сама драка случилась еще 25 февраля.

Ранее "Страна" подробно рассказывала о субкультуре АУЕ, которая распространилась среди молодежи несколько лет назад.

Мы также сообщали о группах смерти в соцсетях под названием "Синий кит".